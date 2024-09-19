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«Мобільність для нас — життя»: військові отримали ще одну автівку від підприємців Кременчуччини

Сьогодні, 10:41 Переглядів: 9

 Приватне підприємство «Коровай» вже не вперше передає машини на потреби оборони. Цього разу автівка для бійців приїхала із Британії

Сьогодні, 19 вересня, представники приватного підприємства Кременчуччини «Коровай» передали військовим черговий автомобіль. На зустрічі присутні підприємці та представники військової частини А 7311.

Приватна підприємиця Наталія Машошіна говорить, автівка для військових приїхала з Британії.

— Сьогодні передаємо Nissan Navara 2007 року випуску. Працівники нашого підприємства машину відремонтували, поміняли усі мастила, все гарно укомплектували, щоб відразу усе було готове до використання. Головне, щоб служила довго!

Наталія говорить, це уже дев’ята автівка, яку їхнє підприємство передає військовим. Сподівається, машини допоможуть військовим на фронті та зможуть наблизити нашу перемогу.
Представники військової частини подякували підприємцям за автівку.

— Зараз є нагальна потреба в автомобілях. Тому це дуже вчасно. Мобільність для нас зараз — це головне, це життя. Краща мобільність зможе врятувати більше життів, — говорить один із представників частини.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: автомобіль допомога ЗСУ КРВА
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