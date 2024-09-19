Приватне підприємство «Коровай» вже не вперше передає машини на потреби оборони. Цього разу автівка для бійців приїхала із Британії
Сьогодні, 19 вересня, представники приватного підприємства Кременчуччини «Коровай» передали військовим черговий автомобіль. На зустрічі присутні підприємці та представники військової частини А 7311.
Приватна підприємиця Наталія Машошіна говорить, автівка для військових приїхала з Британії.
Наталія говорить, це уже дев’ята автівка, яку їхнє підприємство передає військовим. Сподівається, машини допоможуть військовим на фронті та зможуть наблизити нашу перемогу.
Представники військової частини подякували підприємцям за автівку.
Нагадаємо, нещодавно мобільні вогневі групи з Полтавщини отримали допомогу на 38,9 млн грн від фонду «Повернись живим».
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