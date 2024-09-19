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Укрпошта розіслала перших 6000 повісток без участі ТЦК — Ukrainian Military Pages

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 238

Підписані електронними підписами начальників ТЦК повістки надіслано тисячам військовозобов'язаних

У вівторок, 17 вересня, в Україні вперше здійснено централізований обмін повістками в електронному вигляді. Усі територіальні центри комплектування (ТЦК) передали підписані електронними підписами повістки до серверів Укрпошти. Загалом близько 6 тисяч повісток були згенеровані Реєстром військовозобов'язаних і підписані начальниками ТЦК, що підтверджено спеціальним QR-кодом. При цьому на кого саме формувати повістки обирали не в місцевих ТЦК, розповіли Ukrainian Military Pages представники Командування Сухопутних військ ЗС України.

Укрпошта роздрукувала ці повістки й надсилає їх військовозобов'язаним рекомендованими відправленнями на домашні адреси. На явку до ТЦК надано 14 днів.

Як раніше писав «Кременчуцький Телеграф», ТЦК на Полтавщині готуються до розсилки повісток засобами поштового зв’язку.

Нагадаємо, 16 серпня Кабмін вніс зміни до постанови № 560 про порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації. Тепер за допомогою додатку «Резерв+» можна перевірити чинність повістки від ТЦК.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Новини Pro
Теги: повістки пошта укрпошта мобілізація
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