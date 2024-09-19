Лубенця судитимуть за незаконне зберігання гранат та набоїв

Сьогодні, 09:44 Переглядів: 189

Йому загрожує до 7 років тюрми

Правоохоронці Лубенщини скерували до суду обвинувальний акт проти 45-річного жителя Лубенської громади. Чоловіка обвинувачують у незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів без відповідного дозволу. Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

Під час обшуку в його помешканні правоохоронці вилучили три корпуси ручних гранат РГД-5, вісім запалів до гранат і понад 100 набоїв.

За цими фактами чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі, якщо його провину визнає суд.

Нагадаємо, нещодавно на 4 роки ув'язнення засудили черкащанина, який виготовляв та тримав вдома зброю і продавав її на Полтавщині.