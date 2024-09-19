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Полтавські рятувальники «роздягнулись» задля донатів: благодійний календар із ДСНСниками

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 298

Хочуть назбирати 12 млн грн на автівки та РЕБ для захисту на завданнях, зокрема, від повторних обстрілів під час ліквідації наслідків атак

Містохаб спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій Полтавщини оголосили збір 12 млн грн для придбання двох автівок і комплексів радіоелектронної боротьби (РЕБ) для захисту рятувальників під час завдань, зокрема від повторних обстрілів під час ліквідації наслідків атак. У підтримку цього збору випустили благодійний календар зі світлинами полтавських рятувальників із голим торсом.

На світлинах також представлені рятувальники з Кременчуцького району — чотири з Кременчука та один із Горішніх Плавнів. Календар коштує 1500 грн, як форма донату, а всі виручені кошти підуть на збір. 

Придбати календар або задонатити можна за посиланнями:

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Автор: Телеграф
Теги: рятувальники ДСНС календар
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