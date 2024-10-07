У Кременчуці патрульні зупинили чергового п'яного водія

Сьогодні, 7 жовтня, на вулиці Володимира Великого у Кременчуці патрульні зупинили водія у стані алкогольного сп’яніння, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.
За даними правоохоронців, повідомлення про подію вони отримали на лінію 102. На місці патрульні виявили, що 50-річний водій автомобіля Volkswagen не дотримався безпечної швидкості руху та наїхав на бордюр.
Під час спілкування із порушником інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, проте чоловік відмовився проходити огляд ні на місці події, ані у медичному закладі.
На водія поліцейські склали наступні адмінматеріали за:
Нагадаємо, цими вихідними у Кременчуці патрульні зупинили нетверезого водія з підробленими номерами та без прав.
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