У Кременчуці патрульні зупинили чергового п'яного водія

Сьогодні, 18:52 Переглядів: 0

Сьогодні, 7 жовтня, на вулиці Володимира Великого у Кременчуці патрульні зупинили водія у стані алкогольного сп’яніння, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду. Про це інформують у пресслужбі патрульної поліції Кременчука.

За даними правоохоронців, повідомлення про подію вони отримали на лінію 102. На місці патрульні виявили, що 50-річний водій автомобіля Volkswagen не дотримався безпечної швидкості руху та наїхав на бордюр.

Під час спілкування із порушником інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння, проте чоловік відмовився проходити огляд ні на місці події, ані у медичному закладі.

На водія поліцейські склали наступні адмінматеріали за:

ст. 124 — порушення правил дорожнього руху, що спричинило дорожньо-транспортну пригоду;

ч. 1 ст. 126 — керування транспортним засобом особою, яка не пред’явила для перевірки документів на право керування транспортним засобом;

ч. 1 ст. 130 — відмова від проходження огляду на стан сп’яніння Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, цими вихідними у Кременчуці патрульні зупинили нетверезого водія з підробленими номерами та без прав.