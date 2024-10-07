Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Спорт

Солдат 107-ї Кременчуцької бригади Микола Фесюк здобув перемогу на Відкритому кубку з гирьового спорту України

Вчора, 19:01 Переглядів: 188

Турнір був відбірковим етапом до чемпіонату Європи

Солдат 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Микола Фесюк, майстер спорту міжнародного класу, здобув перше місце на Відкритому кубку Асоціації гирьового спорту України. У вправі Р12 він підняв гирю вагою 24 кг 261 раз за 12 хвилин. Про це повідомила пресслужба бригади.

У змаганнях взяли участь понад 150 спортсменів з 16 областей України та Києва. У загальнокомандному заліку третє місце посіла команда Львівської області, друге місце — Тернопільська область, а переможцями стала команда Рівненської області.

Цей турнір був відбірковим етапом до чемпіонату Європи WKSF, який пройде з 5 по 8 грудня в Пескарі, Італія.

Нагадаємо, що весною спортсмени з Полтавщини вибороли понад 70 золотих медалей на чемпіонаті Європи з гирьового спорту.

1
Автор: Руслана Горгола
Теги: 107 бригада гирьовий спорт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх