Солдат 107-ї Кременчуцької бригади Микола Фесюк здобув перемогу на Відкритому кубку з гирьового спорту України

Вчора, 19:01 Переглядів: 188

Турнір був відбірковим етапом до чемпіонату Європи

Солдат 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Микола Фесюк, майстер спорту міжнародного класу, здобув перше місце на Відкритому кубку Асоціації гирьового спорту України. У вправі Р12 він підняв гирю вагою 24 кг 261 раз за 12 хвилин. Про це повідомила пресслужба бригади.

У змаганнях взяли участь понад 150 спортсменів з 16 областей України та Києва. У загальнокомандному заліку третє місце посіла команда Львівської області, друге місце — Тернопільська область, а переможцями стала команда Рівненської області.

Цей турнір був відбірковим етапом до чемпіонату Європи WKSF, який пройде з 5 по 8 грудня в Пескарі, Італія.

Нагадаємо, що весною спортсмени з Полтавщини вибороли понад 70 золотих медалей на чемпіонаті Європи з гирьового спорту.