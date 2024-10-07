У Кременчуці правоохоронці перевіряють інформацію про замінування одного із торгівельних центрів у центральній частині міста. Про це повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
Рух по вулиці Соборній для транспорту частково обмежений, тож водіям варто зважати на це під час планування свого маршруту.
Проте, за словами пресофіцерки, роботи на місці поліція має невдовзі закінчити і рух відновиться.
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Як повідомили журналістам «Кременчуцького Телеграфа» очевидці, рух було перекрито поблизу торгового центру «Галактика» — від вулиці Покровської до вулиці Халаменюка.
Наразі спецслужби з місця події уже поїхали.
Нагадаємо, інформація про замінування кількох торгівельних центрів та школи у Кременчуці була у вересні.
Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили. У січні, наприклад, »замінували» приміщення «Видавничого дому «Приватна газета» та «Телеграфа».
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