Де у вівторок у Кременчуці не буде світла: перелік адрес
Вчора, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У вівторок, 8 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 6.00 до 18.00
- пров. 1-й Деповський
- туп. 1-й Малокохнівський
- туп. 2-й Малокохнівський
- туп. 3-й Малокохнівський
- туп. 4-й Малокохнівський
- вул. Богуна
- пров. Вагонний
- вул. Давида Кострова, 2/37
- пров. Динамівський
- вул. Дружинницька
- вул. Івана Багряного
- вул. Івана Дзюби
- вул. Капітана Мовчана
- вул. Льва Орнштейна
- вул. Максима Кривоноса
- пров. Малокохнівський
- пров. Марії Примаченко
- туп. Миколи Сціборського
- вул. Нижня
- пров. Новогеоргіївський
- вул. Павла Скоропадського
- вул. Панаса Мирного
- вул. Паризька
- пров. Парковий
- пров. Південний
- вул. Рєпіна
- пров. Спартаківський
- пров. Ударний
- пров. Фізкультурний.
З 8.00 до 20.00
- с. Мала Кохнівка
- с. Потоки.
З 8.00 до 19.00
З 8.00 до 18.00
- вул. Бетонна, 23, 116-126
- вул. Виноградна, 15-20
- вул. І. Франка, 13-40
- вул. Максима Березовського, 27-45
- вул. Насосна, 2/25-58
- пров. Крюківський, 4-12
- пров. Насосний, 3-22
- пров. Солдатський, 109-123/4
- вул. Республіканська, 20-36
- пров. Ушинського, 1-12.
З 8.00 до 17.00
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166
- вул. Академіка Герасимовича, 141-145А
- пров. Архипа Тесленка, 23-29
- пров. Господарський, 7-12
- вул. Деповська, 1-57
- пров. Зерновий, 2/18-8/7
- вул. Запорізька, 7-12
- пров. Калиновий, 3-9А
- вул. Катерини Білокур, 2-31
- вул. Льва Орнштейна
- вул. Миколи Кучми, 1/4-54
- вул. Народних Ополченців, 1-46
- вул. Олексії Древаля, 96/2-115
- вул. Редутна, 27-37/14
- вул. Романа Шухевича, 30
- пров. Сковороди, 2-8
- пров. Столярний, 43-57
- вул. Чумацький Шлях, 87-123А
- пров. Четвертого Універсалу, 1-8
- пров. Ударний, 2Б-16
- вул. Василя Сліпака, 54-91
- вул. Вільної України, 29-60
- вул. Віталія Базилевського, 20-32
- вул. Щаслива, 2-40
- вул. Івана Багряного, 22/3-38/18
- вул. Івана Чорнобаби, 4-27
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
- вул. Ярослава Мудрого, 1-12
- вул. Енергетиків, 11-75
- пр-д Польський, 5-14/1
- вул. Українська, 3, 5
- вул. Шевченка, 11,13.
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