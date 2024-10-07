Де у вівторок у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

Вчора, 20:02 Переглядів: 397

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 8 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18.00 пров. 1-й Деповський

туп. 1-й Малокохнівський

туп. 2-й Малокохнівський

туп. 3-й Малокохнівський

туп. 4-й Малокохнівський

вул. Богуна

пров. Вагонний

вул. Давида Кострова, 2/37

пров. Динамівський

вул. Дружинницька

вул. Івана Багряного

вул. Івана Дзюби

вул. Капітана Мовчана

вул. Льва Орнштейна

вул. Максима Кривоноса

пров. Малокохнівський

пров. Марії Примаченко

туп. Миколи Сціборського

вул. Нижня

пров. Новогеоргіївський

вул. Павла Скоропадського

вул. Панаса Мирного

вул. Паризька

пров. Парковий

пров. Південний

вул. Рєпіна

пров. Спартаківський

пров. Ударний

пров. Фізкультурний. З 8.00 до 20.00 с. Мала Кохнівка

с. Потоки. З 8.00 до 19.00 туп. Урожайний, 2. З 8.00 до 18.00 вул. Бетонна, 23, 116-126

вул. Виноградна, 15-20

вул. І. Франка, 13-40

вул. Максима Березовського, 27-45

вул. Насосна, 2/25-58

пров. Крюківський, 4-12

пров. Насосний, 3-22

пров. Солдатський, 109-123/4

вул. Республіканська, 20-36

пров. Ушинського, 1-12. З 8.00 до 17.00 вул. Академіка Герасимовича, 95-166

вул. Академіка Герасимовича, 141-145А

пров. Архипа Тесленка, 23-29

пров. Господарський, 7-12

вул. Деповська, 1-57

пров. Зерновий, 2/18-8/7

вул. Запорізька, 7-12

пров. Калиновий, 3-9А

вул. Катерини Білокур, 2-31

вул. Льва Орнштейна

вул. Миколи Кучми, 1/4-54

вул. Народних Ополченців, 1-46

вул. Олексії Древаля, 96/2-115

вул. Редутна, 27-37/14

вул. Романа Шухевича, 30

пров. Сковороди, 2-8

пров. Столярний, 43-57

вул. Чумацький Шлях, 87-123А

пров. Четвертого Універсалу, 1-8

пров. Ударний, 2Б-16

вул. Василя Сліпака, 54-91

вул. Вільної України, 29-60

вул. Віталія Базилевського, 20-32

вул. Щаслива, 2-40

вул. Івана Багряного, 22/3-38/18

вул. Івана Чорнобаби, 4-27

вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17

вул. Ярослава Мудрого, 1-12

вул. Енергетиків, 11-75

пр-д Польський, 5-14/1

вул. Українська, 3, 5

вул. Шевченка, 11,13.

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