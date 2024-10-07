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Де у вівторок у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

Вчора, 20:02 Переглядів: 397

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 8 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

  • пров. 1-й Деповський
  • туп. 1-й Малокохнівський
  • туп. 2-й Малокохнівський
  • туп. 3-й Малокохнівський
  • туп. 4-й Малокохнівський
  • вул. Богуна
  • пров. Вагонний
  • вул. Давида Кострова, 2/37
  • пров. Динамівський
  • вул. Дружинницька
  • вул. Івана Багряного
  • вул. Івана Дзюби
  • вул. Капітана Мовчана
  • вул. Льва Орнштейна
  • вул. Максима Кривоноса
  • пров. Малокохнівський
  • пров. Марії Примаченко
  • туп. Миколи Сціборського
  • вул. Нижня
  • пров. Новогеоргіївський
  • вул. Павла Скоропадського
  • вул. Панаса Мирного
  • вул. Паризька
  • пров. Парковий
  • пров. Південний
  • вул. Рєпіна
  • пров. Спартаківський
  • пров. Ударний
  • пров. Фізкультурний.

З 8.00 до 20.00

  • с. Мала Кохнівка
  • с. Потоки.

З 8.00 до 19.00

  • туп. Урожайний, 2.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Бетонна, 23, 116-126
  • вул. Виноградна, 15-20
  • вул. І. Франка, 13-40
  • вул. Максима Березовського, 27-45
  • вул. Насосна, 2/25-58
  • пров. Крюківський, 4-12
  • пров. Насосний, 3-22
  • пров. Солдатський, 109-123/4
  • вул. Республіканська, 20-36
  • пров. Ушинського, 1-12.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Академіка Герасимовича, 95-166
  • вул. Академіка Герасимовича, 141-145А
  • пров. Архипа Тесленка, 23-29
  • пров. Господарський, 7-12
  • вул. Деповська, 1-57
  • пров. Зерновий, 2/18-8/7
  • вул. Запорізька, 7-12
  • пров. Калиновий, 3-9А
  • вул. Катерини Білокур, 2-31
  • вул. Льва Орнштейна
  • вул. Миколи Кучми, 1/4-54
  • вул. Народних Ополченців, 1-46
  • вул. Олексії Древаля, 96/2-115
  • вул. Редутна, 27-37/14
  • вул. Романа Шухевича, 30
  • пров. Сковороди, 2-8
  • пров. Столярний, 43-57
  • вул. Чумацький Шлях, 87-123А
  • пров. Четвертого Універсалу, 1-8
  • пров. Ударний, 2Б-16
  • вул. Василя Сліпака, 54-91
  • вул. Вільної України, 29-60
  • вул. Віталія Базилевського, 20-32
  • вул. Щаслива, 2-40
  • вул. Івана Багряного, 22/3-38/18
  • вул. Івана Чорнобаби, 4-27
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
  • вул. Ярослава Мудрого, 1-12
  • вул. Енергетиків, 11-75
  • пр-д Польський, 5-14/1
  • вул. Українська, 3, 5
  • вул. Шевченка, 11,13.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії планові відключення
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