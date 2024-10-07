Полеглого військового із Горішніх Плавнів удостоїли державної нагороди

Вчора, 21:02 Переглядів: 168

Полеглого у бою за Україну військовослужбовця із Горішніх Плавнів, сержанта Іллю Резніка посмертно нагородили орденом «За мужність» III ступеня. Відповідний Указ Президент України Володимир Зеленський підписав 3 жовтня 2024 року.

Народився військовий у Горішніх Плавнях. Після школи навчався у професійному гірничому ліцеї, де здобув професію помічника машиніста тепловоза. У 2009-2010 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних Сил України. Потім працював на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті у залізничному цеху.

З 2014 року Ілля став на захист незалежності та територіальної цілісності України. Був тяжко поранений в бою за Донецький аеропорт. Після лікування повернувся у військову частину. За відмінну службу неодноразово нагороджувався військовими відзнаками та державними нагородами.

27 червня 2024 року, гідно виконавши військовий обов’язок, командир бойової машини механізованого батальйону сержант Збройних сил України Ілля Резнік героїчно загинув у районі міста Костянтинівки Донецької області.

Нагадаємо, нещодавно орденом «За мужність» III ступеня посмертно нагородили військовослужбовця із Горішніх Плавнів Антона Однокоза.