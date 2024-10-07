Боксери з Горішніх Плавнів здобули нагороди престижного Всеукраїнського майстерського турніру «Кубок Києва»

Вчора, 22:00 Переглядів: 91 Партнерський проєкт

Спортсмени ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів Євгеній Павловський та Руслан Шилов здобули призові місця в ході Всеукраїнського майстерського турніру «Кубок Києва»: вихованець Віктора Чирочки Євгеній Павловський став переможцем турніру, вихованець Олександра Середницького Руслан Шилов посів друге місце.

Всеукраїнський майстерський турнір серед чоловіків та жінок 1984-2006 років народження «Кубок Києва» відбувся 2-7 вересня. Як зазначають організатори, крім спортсменів зі столиці змагання зібрали чимало талановитих боксерів із Київської, Черкаської, Чернівецької, Вінницької, Запорізької, Миколаївської, Полтавської, Сумської областей. Усі чемпіони майстерського турніру отримують звання майстра спорту України. Турнір відкрив чемпіон світу у важкій вазі за версією WBC, київський міський голова Віталій Кличко.

Як розповів директор ДЮСШ № 1 Горішніх Плавнів, суддя міжнародної категорії, майстер спорту з боксу та тренер Євгенія Павловського Віктор Чирочка, його вихованець вже не вперше стає переможцем цього турніру. Руслан Шилов провів три бої та під час фінальних поєдинків поступився майстру спорту з Черкащини.

«Руслан змагався з майстрами спорту, у двох виграв, третьому поступився», — розповів Олександр Середницький.

Кожен переможець турніру отримав винагороду в розмірі 10 тис. грн, а кращим боксерам вручили кубки та планшети. Зараз Олександр Середницький разом із трьома вихованками — Мариною Шевченко, Кариною Зверєвою та Ангеліною Некрасовою у складі юніорської збірної країни готуються в Карпатах до міжнародних виступів. Євгеній Павловський готується до Кубку України, який запланований на початку жовтня в Києві. Так само підготовку до цього статусного турніру почали Руслан Шилов та ще один вихованець Олександра Середницького Данило Перетокін.