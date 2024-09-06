У Кременчуці «замінували» торгівельні центри і школу — поліція

Сьогодні, 13:19 Переглядів: 515 Коментарів: 1

У Кременчуці надійшла інформація про замінування торгівельних центрів та однієї школи. Це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» підтвердила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

За її словами, наразі на місцях працюють відповідні служби, аби перевірити цю інформацію.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили. У січні, наприклад, «замінували» приміщення «Видавничого дому «Приватна газета» та «Телеграфа».