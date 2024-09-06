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Шукаю господаря

Молодий хасьониш шукає дбайливого господаря

Сьогодні, 13:40 Переглядів: 348

Вже кілька днів в Кременчуці в районі «Нової пошти», розташованої на Раківці, сидить молодий пес породи хаскі. Про його господарів нічого невідомо: чи собака загубився, чи його вигнали з дому, але він дуже сумує й вимушений жити на вулиці.

Працівники закладу й перехожі годують тваринку, жаліють, але йому дуже потрібен дім.

Сподіваємося, що для цього симпатяги знайдеться дбайливий господар, якому хасьониш стане справжнім другом.

Порода хаскі є однією з найпопулярніших серед собак. І це не дивно, адже вони гарні, віддані та розумні. І вже точно кожна з них є унікальною пухнастою особистістю зі своїм яскравим характером та цікавими уподобаннями. Але хаскі мають свої особливості утримання та догляду, про які потрібно знати, якщо ви хочете собі такого вихованця.

Собака хаскі відрізняється своїм виразним і пізнаваним зовнішнім виглядом, що, до речі, нерідко є однією з головних причин покупки саме цієї породи собак. Пес хаскі великий й дуже активний, він любить довгі прогулянки.

Хаскі дуже люблять сім’ю, де живуть. Але дисципліна та дресирування — необхідні складові у взаєминах з хаскі.

Пси дуже розумні. Ця порода високорозвинена інтелектуально. Вони добре навчаються, чудово усвідомлюють, що відбувається навколо і можуть самостійно приймати рішення в складній ситуації. Однак це не означає, що собака завжди беззаперечно виконуватиме те, що їй говорять. Крім того, що хаскі проаналізує ситуацію і вирішить, чи варто робити те, що їй кажуть, іноді собака може бавитися тим, що нібито вас не розуміє. І робити все по-своєму. 
Але це вірний друг й справжній позитив.

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Автор: на правах реклами
Теги: собаки
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