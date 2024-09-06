Полтавці уже почали отримувати будматеріали для ремонту пошкодженого житла

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 172

Також область продовжує підтримувати і сусідню Харківщину

Мешканці Полтави, чиї будинки постраждали внаслідок ракетного удару 3 вересня, уже почали отримувати будівельні матеріали для ремонту. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Допомагаємо всім, хто цього потребує. Особлива увага — постраждалим унаслідок ворожих атак. Оперативно зібрали і передали будматеріали для жителів Полтави, — заявляє очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Також частину будматеріалів як гуманітарну допомогу область передала і сусідній Харківщині.

Передаємо гуманітарну допомогу для Харківщини. Це близько 2 тисяч OSB-плит і 65 дерев’яних брусів. Будматеріали необхідні, щоб відремонтувати житлові та адмінбудівлі Харківщини, пошкоджені внаслідок ракетних обстрілів, — додає Пронін.

За його словами, зібрати гуманітарну допомогу допомогли представники бізнесу та підприємства аграрної сфери.

Нагадаємо, у Полтавській міськраді заявили, що у пошкоджених від ракетного удару будинках планують безкоштовно встановити вікна в рамках програми від Global Empowerment Mission (GEM).

Ракетний удар по Полтаві