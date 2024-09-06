У Кременчуці міська влада планує реорганізувати кілька дитсадків

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 352

У проєктах вказано, що реорганізація проводиться з «метою створення оптимальної освітньої мережі», а також «раціонального використання ресурсів та бюджетних коштів»

У Кременчуці планують реорганізувати дитсадки № 73 та № 24. Про це стало відомо з проєктів рішення, які виносяться на пленарне засідання сесії Кременчуцької міської ради.

Відомо, що дитсадок № 73 приєднають до закладу дошкільної освіти № 46. Дитсадок № 24 — до ЗДО № 77. У проєктах вказано, що реорганізація проводиться з «метою створення оптимальної освітньої мережі», а також «раціонального використання ресурсів та бюджетних коштів».

Нагадаємо, що у Кременчуці реорганізовують частину дитячих садочків. Причинами називають «демографічну яму» та виїзд частини родин за кордон. В управлінні освіти запевняють, дитсадки тимчасово законсервують.