В Полтавській ОВА прокоментували інформацію про порятунок жінки з-під завалів за добу після влучання

У Полтавській обласній військовій адміністрації прокоментували уривок матеріалу з The New York Times про порятунок жінки з-під завалів за добу після влучання в Інститут зв’язку. За словами пресслужби ОВА, ця інформація не відповідає дійсності — ані медики, ані рятувальники не підтвердили цього.
Додамо, що у своєму матеріалі NYT написало про порятунок працівниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій молодої жінки, яка перебувала під завалами з середи.
Ракетний удар у Полтаві
Третього вересня, близько 9.10, російська армія вдарила ракетами по Полтаві. Як повідомили в Міноборони, Росія використала дві балістичні ракети. Частково зруйнована одна з будівель Інституту зв’язку, багато людей опинились під завалами. За інформацією відомства, часовий проміжок між тривогою і прильотом був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища.
Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління. Пошкоджень зазнали 47 будинків. Серед пошкоджених — 23 приватних домоволодіння та 24 багатоквартирні будинки.
За процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони розпочато досудове розслідування за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України).
Державне бюро розслідувань відкрило справу щодо недбалості військових за ч. 4 статті 425 ККУ.
Від 4 серпня в області оголошена триденна жалоба.
Служба безпеки України розглядає кілька версій ракетного обстрілу Полтави російською армією, серед яких — можливе коригування удару місцевими жителями.
Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю для NBC News розповів, що ракета до Інституту зв’язку у Полтаві летіла 3 хвилини. А більшість з тих, хто отримав поранення або загинув, спускались на той момент в укриття.
В Інституті зв'язку у Полтаві на момент атаки перебувало 700 військовослужбовців. Нині із постраждалими та врятованими внаслідок ракетного удару людьми працюють психологи.
Пошуково-рятувальна операція тривала понад дві доби. До ліквідації наслідків удару від ДСНС залучалось 36 одиниць техніки та 215 рятувальників. Загинули 55 людей, травмовані — 328. Станом на вечір 5 вересня у медзакладах перебували 38 людей у важкому стані, 27 — у реанімації. 4 вересня начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін під час брифінгу зазначив, що серед загиблих є тіла, які ще не ідентифіковані, а кількість зниклих безвісти поки не коментують.
Телефони для довідок щодо можливого місця знаходження на лікуванні постраждалих внаслідок трагедії у Полтаві:
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