В Полтавській ОВА прокоментували інформацію про порятунок жінки з-під завалів за добу після влучання

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 551

Про це писали в The New York Times

У Полтавській обласній військовій адміністрації прокоментували уривок матеріалу з The New York Times про порятунок жінки з-під завалів за добу після влучання в Інститут зв’язку. За словами пресслужби ОВА, ця інформація не відповідає дійсності — ані медики, ані рятувальники не підтвердили цього.

Додамо, що у своєму матеріалі NYT написало про порятунок працівниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій молодої жінки, яка перебувала під завалами з середи.

— Минуло понад 24 години після ракетного удару, коли шанси знайти людей живими зменшуються. Швидка допомога доставила її непритомну і в синцях до лікарні, — йшлося у статті.



