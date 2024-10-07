Троє бійців 116-ї бригади тероборони отримали нагороди від президента

Троє військовослужбовців 116-ї окремої бригади територіальної оборони отримали нагороди від Президента України Володимира Зеленського. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Нагороди бійцям вручили з нагоди Дня територіальної оборони, який відзначали 6 жовтня.
Ордени «За мужність» ІІІ ступеня отримали:
Нагадаємо, влітку боєць бригади Полтавської тероборони Іван Чорний отримав звання Героя України.
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