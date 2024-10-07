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Кременчук, Здоров'я

Онкодиспансер у комунальній власності: депутати Кременчука розглянуть проєкт рішення міськради

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 91

Громада отримає цілий майновий комплекс із зобов’язанням використовувати його за цільовим призначенням і не відчужувати у приватну власність

На найближчій сесії Кременчуцької міської ради депутати розглянуть проєкт рішення про безоплатне прийняття обласного онкологічного диспансеру у комунальну власність. Відповідне рішення вже оприлюднили на сайті міськради. 

Громада отримає цілий майновий комплекс із зобов’язанням використовувати його за цільовим призначенням і не відчужувати у приватну власність, вказано у документі. 

Нагадаємо, 30 серпня депутати Полтавської обласної ради підтримали передачу Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру у власність міста. На думку облради, такі зміни мають сприяти ефективному використанню майна та створенню спроможної мережі закладів охорони здоров’я. 

Що передувало

У серпні 2023 року ексочільник Полтавської облвійськадміністрації Дмитро Лунін, перебуваючи із робочим візитом у Кременчуці заявив, що «Міністерство охорони здоров’я не бачить у нас двох лікарень (обласних онкодиспансерів — ред.) на території області». На думку керівника області — або онкодиспансер треба переводити на рівень міської лікарні — або об'єднувати з Полтавою, і це питання  буде найближчим часом також вирішуватися.

Пізніше, у грудні минулого року, керівник департаменту охорони здоров’я Максим Середа запевнив, що закривати онкодиспансер у Кременчуці ніхто не буде. Його приєднають до обласної лікарні в Полтаві або ж до однієї із лікарень Кременчука.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький додав, що місто зможе взяти заклад у комунальну власність лише у тому випадку, якщо там завершать ремонт. На той момент ремонт у приміщенні онкодиспансеру був завершений на 65%.

Уже на початку квітня 2024 року на нараді у Полтавській ОВА вирішували долю Кременчуцького онкодиспансеру. Очільник обласного департаменту здоров’я Віктор Лисак зазначив, що більш доцільним буде залишити диспансер у Кременчуці. Тоді ж під час наради міський голова Віталій Малецький заявив, що онкодиспансер територіально буде знаходитись у Першій міській лікарні, проте юридично буде частиною лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька». Керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін тоді зазначив, що область іде на зустріч кременчужанам, і «якщо будуть потрібні додаткові ліжка в онкодиспансері, вони там з’являться».  

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: онкодиспансер
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