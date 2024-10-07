Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ, Війна, Відео

Часів Яр: ситуація складна як ніколи — 24 бригаді потрібні дрони

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 104

Бійці просять долучитися до збору на дрони. Ціль — 500 000 грн
В місті Часів Яр, що на Донеччині, тривають важкі стрілецькі бої. Піхота 24 ОМБр імені короля Данила регулярно відбиває штурми росіян. Про це в інтерв’ю Єдиним новинам розповів представник пресслужби 24 ОМБр ім. короля Данила Іван Петричак.
Росіяни нещадно обстрілюють населений пункт, стираючи його з лиця землі.
Бійцям необхідні FPV-дрони. Воїни 2 стрілецького батальйону відкрили збір, ціль — 500 000 грн.
Номер картки банки 5375 4112 2279 9889.
ПО ТЕМІ:

Збір: кавалер ордену «За мужність» Тарас В’юн потрапив у лікарню — терміново потрібні гроші

Бійцям 21 омбр, які тримають оборону на фронті, терміново потрібні причепи — збір коштів

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: 24 ОМБр ім.короля Данила збір дрони Часів Яр ЗСУ військові
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх