Часів Яр: ситуація складна як ніколи — 24 бригаді потрібні дрони

Бійці просять долучитися до збору на дрони. Ціль — 500 000 грн
В місті Часів Яр, що на Донеччині, тривають важкі стрілецькі бої. Піхота 24 ОМБр імені короля Данила регулярно відбиває штурми росіян. Про це в інтерв’ю Єдиним новинам розповів представник пресслужби 24 ОМБр ім. короля Данила Іван Петричак.
Росіяни нещадно обстрілюють населений пункт, стираючи його з лиця землі.
Бійцям необхідні FPV-дрони. Воїни 2 стрілецького батальйону відкрили збір, ціль — 500 000 грн.
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