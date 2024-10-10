Підприємець повернув Хорольській громаді ставок вартістю понад 33 мільйони гривень

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 245

Після пред’явлення позову підприємець добровільно повернув Хорольській громаді ставок вартістю понад 33 мільйони гривень. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

За позовом Лубенської окружної прокуратури фізична особа-підприємець (ФОП) повернув громаді ставок площею 12,2 га. Причиною позову стала систематична несплата орендної плати за користування водним об’єктом, який підприємець отримав за договором оренди для риборозведення.

Під час судового розгляду позову в Господарському суді Полтавської області підприємець погасив заборгованість і підписав акт прийому-передачі ставка з Хорольською міською радою.

Суд закрив провадження через добровільне виконання вимог прокуратури.

Нагадаємо, нещодавно київського підприємця прокуратура через суд зобов’язали розірвати договори оренди, виплатити заборговану орендну плату до бюджету Чорнухинської громади та повернути селищній раді раніше орендовані ставки.