Де у п'ятницю у Кременчуці не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 20:02
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У п'ятницю, 11 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 20.00
- с. Мала Кохнівка
- с. Потоки.
З 8.00 до 18.00
- вул. Виноградна, 15-20
- вул. І. Франка, 13-40
- вул. Максима Березовського, 27-45
- вул. Насосна, 2/25-58
- пров. Крюківський, 4-12
- пров. Насосний, 3-22
- вул. Республіканська, 20-36
- пров. Ушинського, 1-12.
З 8.00 до 17.00
- пров. Архипа Тесленка, 23, 29
- пров. Василя Стефаника, 30-35
- вул. Вагонна, 10-32
- вул. Виноградна, 15-20
- вул. Вітчизняна, 5-8
- вул. Вітчизняна, 5-8
- вул. Гійома Боплана, 77-92
- вул. Дербукова, 1-26
- пров. Деповський, 1-23
- вул. Житлобудівна, 3/20-25Г
- пров. Житлобудівний, 2/34-16
- пр. Житлобудівний, 3-20/11
- вул. Івана Піддубного, 1/3-17
- вул. Капітана Трусова, 84, 86
- вул. Кооперативна, 1-28/75
- вул. Кохнівська, 63-108
- вул. Кубанська, 1-18
- пров. Луговий, 17-19
- пр-д Луговий, 10-15
- вул. Майора Пугача, 88
- вул. Ніни Строкатої, 1-15/7
- вул. Світанкова, 22, 23, 25
- туп. 1-й Парковий, 3-8
- туп. 2-й Парковий, 3-8/2
- вул. Цегельна, 32-36
- туп. Проточний, 26-38/32
- пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7
- пр. 2-й Кохнівський, 3-10
- пр. 3-й Кохнівський, 4-18
- пров. Межовий, 9, 23
- вул. Юрія Кондратюка, 19Д, 58/87.
З 8.00 до 17.00
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