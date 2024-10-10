Де у п'ятницю у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 11 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 20.00 с. Мала Кохнівка

с. Потоки. З 8.00 до 18.00 вул. Виноградна, 15-20

вул. І. Франка, 13-40

вул. Максима Березовського, 27-45

вул. Насосна, 2/25-58

пров. Крюківський, 4-12

пров. Насосний, 3-22

вул. Республіканська, 20-36

пров. Ушинського, 1-12. З 8.00 до 17.00 пров. Архипа Тесленка, 23, 29

пров. Василя Стефаника, 30-35

вул. Вагонна, 10-32

вул. Виноградна, 15-20

вул. Вітчизняна, 5-8

вул. Вітчизняна, 5-8

вул. Гійома Боплана, 77-92

вул. Дербукова, 1-26

пров. Деповський, 1-23

вул. Житлобудівна, 3/20-25Г

пров. Житлобудівний, 2/34-16

пр. Житлобудівний, 3-20/11

вул. Івана Піддубного, 1/3-17

вул. Капітана Трусова, 84, 86

вул. Кооперативна, 1-28/75

вул. Кохнівська, 63-108

вул. Кубанська, 1-18

пров. Луговий, 17-19

пр-д Луговий, 10-15

вул. Майора Пугача, 88

вул. Ніни Строкатої, 1-15/7

вул. Світанкова, 22, 23, 25

туп. 1-й Парковий, 3-8

туп. 2-й Парковий, 3-8/2

вул. Цегельна, 32-36

туп. Проточний, 26-38/32

пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7

пр. 2-й Кохнівський, 3-10

пр. 3-й Кохнівський, 4-18

пров. Межовий, 9, 23

вул. Юрія Кондратюка, 19Д, 58/87. З 8.00 до 17.00 вул. Енергетиків, 11-75.

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