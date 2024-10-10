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Де у п'ятницю у Кременчуці не буде світла: перелік адрес

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 268

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У п'ятницю, 11 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 20.00

  • с. Мала Кохнівка
  • с. Потоки.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Виноградна, 15-20
  • вул. І. Франка, 13-40
  • вул. Максима Березовського, 27-45
  • вул. Насосна, 2/25-58
  • пров. Крюківський, 4-12
  • пров. Насосний, 3-22
  • вул. Республіканська, 20-36
  • пров. Ушинського, 1-12.

З 8.00 до 17.00

  • пров. Архипа Тесленка, 23, 29
  • пров. Василя Стефаника, 30-35
  • вул. Вагонна, 10-32
  • вул. Виноградна, 15-20
  • вул. Вітчизняна, 5-8
  • вул. Вітчизняна, 5-8
  • вул. Гійома Боплана, 77-92
  • вул. Дербукова, 1-26
  • пров. Деповський, 1-23
  • вул. Житлобудівна, 3/20-25Г
  • пров. Житлобудівний, 2/34-16
  • пр. Житлобудівний, 3-20/11
  • вул. Івана Піддубного, 1/3-17
  • вул. Капітана Трусова, 84, 86
  • вул. Кооперативна, 1-28/75
  • вул. Кохнівська, 63-108
  • вул. Кубанська, 1-18
  • пров. Луговий, 17-19
  • пр-д Луговий, 10-15
  • вул. Майора Пугача, 88
  • вул. Ніни Строкатої, 1-15/7
  • вул. Світанкова, 22, 23, 25
  • туп. 1-й Парковий, 3-8
  • туп. 2-й Парковий, 3-8/2
  • вул. Цегельна, 32-36
  • туп. Проточний, 26-38/32
  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7
  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10
  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18
  • пров. Межовий, 9, 23
  • вул. Юрія Кондратюка, 19Д, 58/87.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Енергетиків, 11-75.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго графік відключень планові відключення
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