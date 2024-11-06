Дональд Трамп переміг на виборах у США та стане 47-м президентом країни

Сьогодні, 09:58 Переглядів: 572

За результатами виборів республіканська партія забезпечить собі більшість не лише в Палаті представників, а й в Сенаті конгресу

За даними усіх американських ЗМІ, республіканець Дональд Трамп набрав необхідну для перемоги кількість голосів на виборах президента США — понад 270 голосів виборників. Про це, зокрема, повідомляє The Hill.

— За прогнозами, колишній президент Трамп переможе на президентських виборах, забезпечивши собі другий термін майже через чотири роки після того, як він покинув Вашингтон під хмарою ганьби та з невизначеним політичним майбутнім, — йдеться у публікації The Hill.

FOX News також оголосило Дональда Трампа 47-м президентом США. Варто зазначити, що це видання вважається ресурсом республіканців.

Однак New York Times, яке раніше підтримували демократів, а цієї виборчої компанії заявили про нейтральність, також заявило про перемогу Дональда Трампа.

Сам Трамп вже оголосив про перемогу на виборах, під час виступу перед своїми прихильниками у Флориді.

За прогнозами видання АР, республіканці, яких очолює Трамп, здобули 51 місце у Сенаті зі 100.

Водночас Fox News пише, що республіканці також посилили свою більшість у Палаті представників, яка цього року оновлюється на третину, та отримали 163 місця проти 108 у демократів.

За іншими даними, які озвучив народний депутат Ярослав Железняк, по Палаті представників остаточних даних поки немає, але «станом на зараз рахунок 183 на 153 на користь республіканців».

Контроль республіканської партії над обома палатами Конгресу США дозволить Дональду Трампу, якщо він таки буде обраний президентом США, швидше затверджувати усі ухвалені ним рішення.

Офіційний підрахунок голосів та оголошення результатів виборів в США ще тривають.

Нагадаємо, учора американці голосували не лише за президента, а також переобирали частину Сенату та Палату представників Конгресу.

«Кременчуцький Телеграф» напередодні виборів пояснював особливості американської системи виборів, яка дозволяє кандидату в президенти здобути перемогу навіть набравши менше голосів виборців у загальнонаціональному масштабі.