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«Штрафи за дрова»: Зеленський не підписуватиме закон — ОП

Сьогодні, 09:31 Переглядів: 442

Час на накладання вето вже минув

Президент України Володимир Зеленський не підпише законопроєкт № 9665, більш відомий серед населення, як «про штрафи за дрова». Він стосується вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидії незаконному обігу деревини. Про це повідомив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, пише Суспільне і BBC

За його словами, час на накладання вето вже минув.

Законопроєкт «про штрафи за дрова»: що відомо

Депутати Верховної Ради ухвалили законопроєкт щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидії незаконному обігу деревини 10 жовтня. Його підписав голова парламенту, 15 жовтня документ направили на підпис президенту. Наразі Володимир Зеленський його ще не підписав.

 

Новий законопроєкт посилює стягнення штрафів за перевезення, зберігання, збут дерев, чагарників або деревини без документів, що підтверджують законність походження дерев або з такими документами, які підроблено, одержано незаконним шляхом або, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені у значному розмірі. Їх підвищують до 34-85 тисяч гривень. Зараз закон передбачає від 17 до 25,5 тисяч гривень штрафу. 

Цей законопроєкт став відомим як «закон про штрафи на дрова» через вказану статтю про стягнення великих штрафів і навіть позбавлення волі за «зберігання, перевезення або збут деревини без належних документів».

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Автор: Телеграф Джерело фото: Укрінформ
Теги: дрова Зеленський
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