У Кременчуці у квартирі стався побутовий вибух: постраждала людина

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У квартирі на вулиці Ігоря Сердюка вибухнув картридж п'єзо-розпалювача. Внаслідок інциденту постраждала людина. Про це повідомили у Полтавському обласному управлінні та у Кременчуцькому районному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Виклик рятувальники отримали 5 листопада, о 11.36. Роботи підрозділами ДСНС не проводились.

Нагадаємо, нещодавно у будинку в Машівці вибухнув газ.