У Кременчуці вночі намагалися підпалити автівку волонтерки з ДУК Лідії Подлєгаєвої

Сьогодні, 12:53 Переглядів: 1 110 Коментарів: 1

У ніч на 21 жовтня в Кременчуці на вулиці Винахідниці Ющенко невідомі намагалися підпалити автомобіль Skoda Octavia, який використовує для волонтерських цілей керівник відокремленого підрозділу-філії ГО «Добровольчий український корпус» Полтавської області Лідія Подлєгаєва.

Вона зранку підійшла до автівки й відчула неприємний запах, а коли побачила, що капот автомобіля облитий маслянистою рідиною та поруч лежить обгорілий папір, одразу викликала поліцію

— Автівка завжди тут стоїть. Вранці сіла в машину та відчула якийсь запах. Потім побачила, що чимось облитий капот. А коли поруч побачила обгорілий папірець, одразу зрозуміла, що намагалися підпалити, — розповіла «Кременчуцькому Телеграфу» Лідія Подлєгаєва.

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За її словами, цей автомобіль належав її побратиму, бійцю 17-ї сотні ДУК ПС-Полтавщина Володимиру Отченашенку, який героїчно загинув у бою з росіянами у квітні 2022 року.

— Тепер це автівка нашої організації. Батьки загиблого побратима Володимира Отченашенка передали цей автомобіль нашій організації — Добровольчому українському корпусу. Я керівник її відокремленої філії. Автівкою керую сама. Раніше були водії, але вони вже всі на війні. Я здала на права і тепер сама керую. Вона тут постійно стоїть з квітня 2022-го, — пояснила волонтерка.

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Лідія Подлєгаєва розповіла, що автомобіль використовується виключно для волонтерських цілей.

— Сьогодні планувала виїхати забрати автівку, яку ми робимо для військових. Але звернула увагу на це. Комусь ми сильно заважаємо, — зазначила вона.

Лідія Подлєгаєва розповіла, що її побратими зараз воюють у складі кількох військових частин ЗСУ: 41-ї, 47-ї, та 67-ї окремих механізованих бригад, 150-го окремого розвідувально-ударного батальйону.

— Ми допомагаємо нашим бійцям усім чим можемо. Вочевидь, це декому не до вподоби. Особистих конфліктів у мене ні з ким не було. Намагаюся ніяких конфліктів не створювати та ні з ким не конфліктувати, — зауважила вона.

Волонтерка додала, що коли кілька тижнів тому у Кременчуці згоріла військова та волонтерська автівка, то почала переживати за свій автомобіль та щоб не постраждали й ті, що стоять поруч.

Як стало відомо, правоохоронці знайшли свідків, які бачили, що близько 1.00 хтось перебував біля автівки. Тож надія на те, що підпалювачів вдасться знайти є.

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Нещодавно пресслужба СБУ повідомила, що 28-річну мешканку міста Олександрії на Кіровоградщині позбавили волі на 6 років за підпал авто військових.

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12 вересня співробітники СБУ та Нацполіції викрили угрупування чоловіків, які палили автівки військових у Києві — серед них були представники Полтавщини.