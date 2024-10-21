Мав пенсійний стаж у Польщі, але пішов обороняти Україну: у Кременчуці попрощались з військовим Віталієм Подлєгаєвим

21 жовтня у Кременчуці попрощались з 48-річним військовослужбовцем Віталієм Подлєгаєвим. Воїн керував радіостанцією радіозводу роти зв’язку тилового командного пункту польового вузла зв’язку.
За словами військовослужбовиці Любов Телятник, Віталій вступив у лави Збройних сил у березні 2022 року. Загинув боєць під час оборони України біля села Торське Донецької області 4 жовтня 2024 року.
Свого часу Віталій працював у локомотивному депо Кременчука.
Чоловік додає, що з локомотивного депо є ще військовий, який загинув на війні. Нині його тіло знаходиться у «сірій зоні».
Військовий з позивним «Вуду» разом воював із Віталієм.
Військовий додає, що рішення піти в армію на початку повномасштабного вторгнення у Віталія було «свідомим».
Світлана знала Віталія дуже давно. Жінка пам’ятатиме його «чудовою людиною, абсолютно безвідмовною людиною».
Колишній колега військового Сергій говорить, що після роботи у локомотивному депо Віталій працював закордоном. Колектив поважав чоловіка, додає Сергій.
У Віталія залишились мати та діти.
Панахиду за бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
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