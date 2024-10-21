За тиждень у Кременчуці народилося 22 немовляти

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 117

Більшість із них народилися в Кременчуцькому перинатальному центрі

У Кременчуці з 14 по 20 жовтня народилися 22 дитини. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради.

У Кременчуцькому перинатальному центрі на світ з’явилося 11 дівчаток і 6 хлопчиків, а в пологовому відділенні лікарні «Правобережна» — 3 дівчинки та 2 хлопчики. Одна дитинка народилася в родині переселенців.

Нагадаємо, у серпні у Кременчуці народилася рекордна кількість малюків із початку року — із 5 до 11 серпня у місті на світ з'явилася 41 дитина.