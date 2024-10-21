Минулого тижня на Полтавщині відремонтували майже 7000 м² покриття місцевих доріг

На цьому тижні ремонтні бригади відновлюватимуть дороги в 10 громадах області
Відновлення місцевих доріг — комплексне питання, яке вирішуємо спільно з громадами. За минулий тиждень в області відремонтували ще майже 7 тис. м² покриття.
Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Найбільші за обсягами роботи виконували на місцевих дорогах у 10 громадах області:
- Пирятин — Високе — Каплинці, Гребінка — Кулажинці — Смотрики — М-03 в Пирятинській громаді;
- Зіньків — Ступки — Довжик, Артелярщина — Будки у Зіньківській громаді;
- Радалівка — Малинівка в Глобинській громаді;
- Семенівка — Оболонь — Горошине у Семенівській громаді;
- Крута Балка — Драбинівка — Вовківка у Драбинівській громаді;
- Рашівка — Савинці — Великі Сорочинці у Великосорочинській громаді;
- Портнівка — Козельщина — Мала Перещепина — Галущина Гребля в Терешківській громаді;
- Великий Тростянець — Вищі Вільшани у Щербанівській громаді;
- Плоске — Калашники — Мачухи — М-22/ у Мачухівській громаді;
- Н-12/ — Тахтаулове, Полтава — Сем’янівка — Петрівка — Н-12/, Терентіївка — Залізничне — Ковалівка — М-03 у Полтавській громаді.
За повідомленням Полтавської ОВА, упродовж цього тижня бригади відновлюватимуть дороги в 10 громадах: Зіньківській, Великорублівській, Полтавській, Драбинівській, Пирятинській, Глобинській, Терешківській, Семенівській, Мачухівській, Великосорочинській.
— Завдяки спільним зусиллям цьогоріч на Полтавщині відновили майже 220 тис. м² дорожнього покриття. Не зупиняємося на досягнутому, - зазначив Філіп Пронін.
Нагадаємо, у вересні виконувач обов’язків начальника Кременчуцької райвійськадміністрації Артем ДаценкоРемонт заявив, що ремонт доріг у громадах Кременчуцького району завершений на 97%.