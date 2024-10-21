Минулого тижня на Полтавщині відремонтували майже 7000 м² покриття місцевих доріг

Сьогодні, 14:35 Переглядів: 122

На цьому тижні ремонтні бригади відновлюватимуть дороги в 10 громадах області

Відновлення місцевих доріг — комплексне питання, яке вирішуємо спільно з громадами. За минулий тиждень в області відремонтували ще майже 7 тис. м² покриття.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Найбільші за обсягами роботи виконували на місцевих дорогах у 10 громадах області:

Пирятин — Високе — Каплинці, Гребінка — Кулажинці — Смотрики — М-03 в Пирятинській громаді;

Зіньків — Ступки — Довжик, Артелярщина — Будки у Зіньківській громаді;

Радалівка — Малинівка в Глобинській громаді;

Семенівка — Оболонь — Горошине у Семенівській громаді;

Крута Балка — Драбинівка — Вовківка у Драбинівській громаді;

Рашівка — Савинці — Великі Сорочинці у Великосорочинській громаді;

Портнівка — Козельщина — Мала Перещепина — Галущина Гребля в Терешківській громаді;

Великий Тростянець — Вищі Вільшани у Щербанівській громаді;

Плоске — Калашники — Мачухи — М-22/ у Мачухівській громаді;

Н-12/ — Тахтаулове, Полтава — Сем’янівка — Петрівка — Н-12/, Терентіївка — Залізничне — Ковалівка — М-03 у Полтавській громаді.

За повідомленням Полтавської ОВА, упродовж цього тижня бригади відновлюватимуть дороги в 10 громадах: Зіньківській, Великорублівській, Полтавській, Драбинівській, Пирятинській, Глобинській, Терешківській, Семенівській, Мачухівській, Великосорочинській.

— Завдяки спільним зусиллям цьогоріч на Полтавщині відновили майже 220 тис. м² дорожнього покриття. Не зупиняємося на досягнутому, - зазначив Філіп Пронін.

Нагадаємо, у вересні виконувач обов’язків начальника Кременчуцької райвійськадміністрації Артем ДаценкоРемонт заявив, що ремонт доріг у громадах Кременчуцького району завершений на 97%.