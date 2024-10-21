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Керівник Полтавського БЕБ задекларував понад 6 млн доларів готівкою, літак і зброю

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 268 Коментарів: 2

У 2023 році родина придбала 16 земельних ділянок

Керівник територіального відділення Бюро економічної безпеки у Полтавській області Олег Пахніц вказав у декларації про доходи мисливську зброю, понад пів сотні об’єктів нерухомості та кілька десятків транспортів. До того, як перейти на службу у держустанову, Пахніц 8 років був підприємцем. 

У 2023 році родина придбала 16 земельних ділянок. Вказано, що дружина керівника БЕБ Світлана орендує квартиру площею 175 кв. метрів у Словаччині.

Олег Пахніц також задекларував, зокрема, 6,5 млн доларів готівкою, річну зарплату у понад 700 тисяч гривень і річний дохід дружини від зайняття підприємницькою діяльністю майже на 7 млн гривень. 

Задекларований літак Socata TB 20 GT 2001 року випуску належить сільськогосподарській фірмі «Прогрес». Раніше Пахніц був кінцевим бенефіціаром цього підприємства. 

Додамо, що Олега Пахніца призначили на посаду керівника територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області у грудні 2022 року. 

Нагадаємо, нерухомість, зарплати: що задекларував новий начальник Кременчуцького РТЦК та СП Мазницький.

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: БЕБ декларація
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Коментарі: 2

665
mangust-1:
Сьогодні, 15:16

Вірний послідовник начальника "шестірки"плужника.


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4 692
1
zzzzzz:
Сьогодні, 15:17

Як мудрому наріду, подобаються зашквари з прокурорами інвалідами, та іншою мразотою? Хоч поржали? Чи ні?


2 0

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