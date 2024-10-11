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Нерухомість, зарплати: що задекларував новий начальник Кременчуцького РТЦК та СП Мазницький

Сьогодні, 14:10 Переглядів: 700

Заощаджень військовослужбовець не тримає

За 2023 рік підполковник, новий начальник Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Мазницький задекларував понад пів мільйона гривень доходу. Заощаджень військовослужбовець не тримає. Про це вказано у декларації про доходи Олександра Мазницького.

З нерухомості підполковник вказав власну земельну ділянку на 20 тисяч м2 у селищі Чемерівці Хмельницької області. Її він отримав у 2018 році. У декларації також вказані 2 квартири його дружини Лілії Мазницької. Житлом площею 59 м² жінка володіє з 2013 року вартістю 245 тисяч гривень. Іншою квартирою площею вже 46,9 м² Лілія Мазницька володіє з 2017 року. Вартість — майже 50 тисяч гривень. 

Олександр Мазницький задекларував машину BMW X3 2012 року випуску, яку придбав у 2020 році за понад 182 тис. грн. 

Нагадаємо, у Кременчуцькому районному ТЦК та СП новий начальник. Наказом Командувача Сухопутних військ ЗСУ від 8 жовтня полковника Мирослава Волкова звільнено з посади начальника Кременчуцького РТЦК та СП та переведено до підрозділу резерву однієї з військових частин.

Іншим наказом Командувача СВ ЗСУ від 10 жовтня підполковника Мазницького Олександра Костянтиновича призначено на посаду начальника Кременчуцького РТЦК та СП. До цього він очолював Другий відділ Кременчуцького РТЦК та СП у місті Глобине.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: декларація ТЦК та СП
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