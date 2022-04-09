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На російсько-українській війні загинули троє бійців «Правого сектору» з Полтавщини

Сьогодні, 10:42 Переглядів: 1 090

 

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героїв

На російсько-українській війні загинули троє бійців «Правого сектору» з Полтавщини. Про це повідомила Лідія Подлєгаєва.

Під час виконання бойового завдання загинув вірний син України, боєць 17 сотні ДУК ПС - Полтавщина Володимир Отченашенко з позивним «Отче».

Кращі роки свого життя він віддав за розбудову української самостійної соборної держави. Завжди був прикладом незламності і добродушності. Героїчно загинув в бою, безжально знищуючи ворога.

За детальною інформацією з питань щодо організації прощання та поховання Володимира Отченашенка звертатися за телефонами: (067) 189-58-08, (093) 215-14-37.

У бою проти московських окупантів, під час виконання бойового завдання підрозділом на Ізюмському напрямку, загинув командир 2-го окремого батальйону ДУК «Правий сектор», член проводу НВР «Правий сектор», легендарний націоналіст Тарас Бобанич (Хаммер).

Хаммер зі студентських років був активним учасником правого руху, який вважав, що націоналіст має тихо робити свою справу, не очікуючи винагороди чи похвали.

Наприкінці листопада 2013 року він долучився до лав «Правого сектору». Брав активну участь у подіях Майдану.

З 2014 року воював проти окупантів у складі ДУК «Правий сектор». Брав участь у бойових діях в складі 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС.

У 2019 році Хаммер став заступником командира ДУК ПС з питань діяльності резервних підрозділів. А в 2020 році був обраний членом проводу національно-визвольного руху «Правий сектор».

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну Тарас Бобанич очолив 2-й окремий батальйон ДУК ПС.

Загибель друга Хаммера – це велика втрата для всього націоналістичного руху України. Але його життя та чин надихатиме ще не одне покоління українців на розбудову української самостійної соборної держави, яка дуже скоро завалить москву, - написала Лідія Подлєгаєва.

У бою проти російських окупантів загинув боєць «Правого сектору» Володимир Синьків (Фокус).

Фокус, як тільки йому виповнилося 18 років, пішов воювати у складі 10 окремої гірсько-штурмової бригади. Під час служби в ЗСУ був поранений.

У перший день повномасштабного вторгнення росії Фокус долучився до ДУК «Правий сектор». Під час війни Володимир проявив себе як мужній, відважний, шляхетний воїн та достойний побратим. Героїчно загинув, прикриваючи відхід друзів.

У Володимира залишилася дружина і троє дітей.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким! Одвічна слава українським Героям!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: правий сектор воїни світла воины света загиблі
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