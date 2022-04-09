У Кременчуці під час повітряної тривоги чоловік вкрав з підвалу елекроінструмент

Сьогодні, 11:16 Переглядів: 241

У Кременчуці поліція разом з місцевими мешканцями затримали чоловіка за підозрою у крадіжці електроінструменту з підвалу житлового будинку. Так, до Кременчуцького райуправління поліції 7 квітня близько 23.00 звернулися місцеві мешканці, які повідомили про крадіжку на кварталі 278. Поліція виїхала на місце події та відкрила кримінальне провадження.

Працівники слідчо-оперативної групи встановили, що 36-річний мешканець Кременчуцького району зайшов до підвалу разом із мешканцями будинку під час сигналу «Повітряна тривога». Там він викрав із кладовки місцевого чоловіка елекроінструмент, після чого намагався втекти. Громадяни, які також в цей час перебували в сховищі, вчасно помітили злодія, затримали його та передали правоохоронцям.

Наразі фігуранта затримали правоохоронці в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі Кременчуцького райуправління поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.