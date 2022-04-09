Кременчук та Полтавська область! Повітряна тривога! Відбій об 11.36

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 219

Зберігайте спокій і йдіть в укриття

Зберігайте спокій і йдіть в укриття!

9 квітня о 11.28 оголосили повітряну тривогу по Кременчуку та Полтавській області. Існує велика вірогідність ракетного удару по нашому місту.

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