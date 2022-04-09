На Полтавщині розшукують зниклу Ларису Підлипенську, яка тимчасово жила у Нових Санжарах

Сьогодні, 11:38 Переглядів: 129

8 квітня жінка пішла з дому та не повернулася

Відділення №3 (смт. Нові Санжари) Полтавського районного управління поліції розшукує безвісти зниклу Ларису Віталіївну Підлипенську, 1971 року народження, мешканку Харкова.

Відомо, що 8 квітня жінка вийшла з місця тимчасового проживання в селищі Нові Санжари Полтавського району та не повернулася. За останньою інформацією, вона може перебувати у Полтаві.

Прикмети жінки: зріст 175, худорлявої статури. Була одягнена в куртку білого кольору, чорний жилет, штани чорного кольору та кросівки жовтого кольору.

Якщо вам відома інформація, яка допоможе пришвидшити розшук Лариси Підлипенської, повідомте її до відділення №3 (смт. Нові Санжари) Полтавського районного управління поліції за телефонами: (099) 750-41-80 (чергова частина), (0532) 51-75-76 (відділ по розшуку зниклих громадян Управління карного розшуку ГУНП Полтавщини) або 102.