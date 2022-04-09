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Надзвичайні новини, Україна, Світ

ФБР знищило комп'ютерну інфраструктуру російських хакерів

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 323

Кіберспротив діє

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про приклади кіберспротиву на війні з росією з початку квітня.

За повідомленням Reuters, ФБР знищило комп'ютерну інфраструктуру російських хакерів. Операція зі взяття під свій контроль російської цифрової інфраструктури була спрацюванням на випередження, щоб завадити російським хакерам мобілізувати «зламані» пристрої в «ботнеті» — мережі «зламаних» комп'ютерів, що можуть бомбардувати інші сервери шахрайським трафіком.

Українські хакери BanderaHackers атакували 5 державних білоруських сайтів із закупівель та експорту, з яких отримали доступ до конфіденційної інформації. На сайтах хакери розмістили антивоєнні заклики.

Хакери Anonymous зламали Всеросійську державну телерадіокомпанію, до якої належить канал «Росія-1», та атакували сервер Липецького механічного заводу, що виробляє компоненти для зенітних ракетних установок.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: кібербезпека ФБР війна Росія хакер
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