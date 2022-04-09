На Полтавщині чоловік ховав пів кілограма канабісу у пластикових пляшках

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Мешканця Карлівки «спалили» під час перевірки документів у комендантську годину

На Полтавщині чоловік ховав пів кілограма канабісу у пластикових пляшках.

Оперативники відділу №3 (м. Карлівка) Полтавського районного управління поліції під час комендантської години у Карлівці зупинили чоловіка для перевірки документів. Під час перевірки у 33–річного місцевого жителя поліцейські вилучили близько пів кілограма канабісу, розфасованого у пластикові пляшки.

За даним фактом підрозділ дізнання поліції, під процесуальним керівництвом Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури, розпочав досудове розслідування за частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

За незаконне зберігання наркотиків фігуранту повідомили про підозру. Тривають слідчі дії. У разі визнання вини судом чоловікові загрожує обмеження волі на строк до п’яти років.