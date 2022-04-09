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ГУР Міноборони про «успіхи» російської мобілізації – відмови, переховування та самокаліцтва

Сьогодні, 13:05 Переглядів: 102

 

Оркі, стикнувшись з опором українців, бояться їхати на війну в Україну

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Фейсбуці.

- Підрозділ російських спецпризначенців, що має досвід бойових дій в Сирії, у повному складі відмовився брати участь у подальших спробах штурму Маріуполя. У боях проти ЗСУ з 2 по 4 квітня цей підрозділ втратив близько 30 військовослужбовців. Відтак, надалі спецпризначенці вирішили не випробовувати долю.

- Останні дані щодо відбору на військову службу в рф свідчать про низький рівень зацікавленості росіян у службі за контрактом. Згідно звіту про результати рекрутингу в місті Єкатеринбург, навіть на розмову щодо можливості підписання контракту погодилось менше 1% громадян, що перебувають в запасі.

З 397 кандидатів тільки 2 дали згоду на співбесіду. Відмовились – 52, не вийшли на зв'язок – 203, робота щодо 140 кандидатів ведеться.

- Відзначається і вкрай низький моральний стан вже мобілізованих. Зокрема, 7 березня з Новоайдарської поліклініки в напрямку Луганська було відправлено два автобуси ПАЗ із пораненими військовослужбовцями рф. Відзначається, що переважна більшість з них мають поранення ніг. За висновками лікарів – найвірогідніша причина цих поранень – самокаліцтва з метою уникнення повернення в зону бойових дій, - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони.

Наведені українськими розвідниками факти, цифри та дані виглядають обнадійливо на фоні черг з добровольців у військкоматах в Україні.

Нижче звіт про результати рекрутингу в російську армію у військкоматі російського міста Єкатеринбурга.

povsk_cvo_ekb.pdf [495,82 Kb] (cкачиваний: 3)

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Міноборони розвідка
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