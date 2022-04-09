Маніпуляція та терор: путін виграє битву у себе вдома за допомогою телевізора та силовиків

Матеріал про настрої у російському суспільстві опублікувала la Repubblica. Її висновки підтверджує опитування соціологічної компанії Active Group
Лев Гудков із Левада-центру (відносно незалежний інститут соціологічних досліджень у росії, який влада оголосила «іноземним агентом») вважає, що пропаганда у поєднанні з репресіями підвищують в росії рейтинг путіна навіть під час війни.
Згідно з останнім опитуванням, проведеним Левада-центром, за перший місяць «спецоперації» рівень схвалення володимира путіна підскочив в росії з 71% у лютому до 83% у березні.
Він вважає, що росіяни не протестують не тільки через страх перед репресіями, а й через тотальне зомбування неселення росії через телевізор.
За його словами, у російському суспільстві наразі панує консенсус та гнів щодо Заходу, який підтримує Україну та вводить санкції проти росії. Лев Гудков зауважує, що після набуття чинності в росії так званого «закону про фейкові новини» та 15 тисяч арештів людей, що виступали проти війни, тепер на вулицях не побачиш навіть маленьких мітингів, які відбувались у перші тижні війни - лише рідкісні одиночні пікети. Багато хто з тих, хто виступав проти війни в Україні, іммігрували з росії, опасаючись переслідувань влади. А тим, хто залишився, на дверях їх будинків та квартир постійно пишуть «зрадники». І пишуть це не спецслужби, а їхні сусіди.
Свою думку щодо такої поведінки російської «еліти» виданню висловила і опозиційна до путінського режиму журналістка Фаріда Рустамова.
Інші, пояснює Лев Гудков, «налякані тим, що репресії проти них посилилися. У минулому заарештовували лише 2% керівників вищої ланки: губернаторів, міністрів та їхніх заступників. Проте останні п'ять-шість років заарештовані 10-12% вищої номенклатури. Тому вони бояться і мовчать».
За його словами, населення росії також підтримує так звану «спецоперацію» - 74% опитаних за даними держцентру ВЦВГД. І сумнівається в правдивості цих цифр через можливе приховування своєї позиції росіянами з огляду на прийняття репресивних законів не варто.
Однак, він зауважує, що настрої росіян далекі від «кримського ефекту».
За його думкою, «синдром обложеної фортеці» матиме тимчасовий ефект.
Варто додати, що схожі висновки зробила компанія Active Group. Більше того - згідно із проведеним нею соціологічним опитуванням більшість росіян підтримують потенційний напад своєї країни і на східноєвропейських членів ЄС.
Згідно з опитуванням, 75,5% росіян схвалюють ідею збройного вторгнення до наступної країни та вважають, що нею має стати Польща, а 41% вважають, що наступними мають стати країни Балтії. Майже стільки ж (39,6%) вважають, що наступними країнами для нападу росії мають стати колишні країни-сателіти СРСР – Болгарія, Чехія, Словаччина чи Угорщина.
Також майже 75% респондентів тією чи іншою мірою допускають застосування ядерної зброї урядом своєї країни. Категорично негативне ставлення до використання ядерної зброї лише у 25,5% росіян. Серед опитаних 40,3% вважають допустимою ядерну атаку, а ще 34,3% тією чи іншою мірою підтримують таке можливе рішення влади рф.
Згідно із заявою Active Group, опитування проводилося в період з 11 – 14 березня 2022 року методом CATI (телефонне інтерв’ю з використання комп’ютера). Загалом опитано 1557 респондентів. Теоретична похибка не перевищує 2,5%. Особливістю даного проекту було те, що дзвінки здійснювалися за допомогою месенджера Viber, а інтерв’юери не казали, що вони дзвонять з України і при цьому використовували тимчасові номери для дзвінків (номери куплені через сервіси продажу віртуальних номерів).
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер