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Кременчук, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Маніпуляція та терор: путін виграє битву у себе вдома за допомогою телевізора та силовиків

Сьогодні, 13:33 Переглядів: 422

 

Матеріал про настрої у російському суспільстві опублікувала la Repubblica. Її висновки підтверджує опитування соціологічної компанії Active Group

Лев Гудков із Левада-центру (відносно незалежний інститут соціологічних досліджень у росії, який влада оголосила «іноземним агентом») вважає, що пропаганда у поєднанні з репресіями підвищують в росії рейтинг путіна навіть під час війни.

- Популярність володимира путіна зараз на підйомі. І все більше людей підтримують наступ в Україні. Значно збільшився відсоток тих, хто вважає, що країна рухається у правильному напрямку, - підтвердив він la Repubblica.

Згідно з останнім опитуванням, проведеним Левада-центром, за перший місяць «спецоперації» рівень схвалення володимира путіна підскочив в росії з 71% у лютому до 83% у березні.

- Отже, російський президент може програвати битву на землі в Україні, але він впевнено виграє битву в росії - битву за симпатії та уми росіян. Навіть жахіття Бучі не змінять настрої більшості населення росії, - вважає соціолог.

Він вважає, що росіяни не протестують не тільки через страх перед репресіями, а й через тотальне зомбування неселення росії через телевізор.

- Люди не протестуватимуть проти того, що трапилося, тому що їх переконали, що це неправда. Усі телеканали транслюють лише спростування. Говорять, це була постановка, розіграш, - пояснює Гудков.

За його словами, у російському суспільстві наразі панує консенсус та гнів щодо Заходу, який підтримує Україну та вводить санкції проти росії. Лев Гудков зауважує, що після набуття чинності в росії так званого «закону про фейкові новини» та 15 тисяч арештів людей, що виступали проти війни, тепер на вулицях не побачиш навіть маленьких мітингів, які відбувались у перші тижні війни - лише рідкісні одиночні пікети. Багато хто з тих, хто виступав проти війни в Україні, іммігрували з росії, опасаючись переслідувань влади. А тим, хто залишився, на дверях їх будинків та квартир постійно пишуть «зрадники». І пишуть це не спецслужби, а їхні сусіди.

- «У верхах» втеч не було. Найближчі соратники путіна поділяють з ним його ідеологічні погляди і готові швидше продовжити «спецоперацію», ніж відмовитися від мети «зцілити» те, що вони вважають «історичною помилкою», - пояснив Лев Гудков la Repubblica.

Свою думку щодо такої поведінки російської «еліти» виданню висловила і опозиційна до путінського режиму журналістка Фаріда Рустамова.

- Навколо путіна тепер згуртувались навіть ті, хто був шокований введенням російських військ в Україну. Вони розуміють, що їхнє життя тепер прив'язане тільки до росії і будувати його треба тут, - пояснює Фаріда Рустамова.

Інші, пояснює Лев Гудков, «налякані тим, що репресії проти них посилилися. У минулому заарештовували лише 2% керівників вищої ланки: губернаторів, міністрів та їхніх заступників. Проте останні п'ять-шість років заарештовані 10-12% вищої номенклатури. Тому вони бояться і мовчать».
За його словами, населення росії також підтримує так звану «спецоперацію» - 74% опитаних за даними держцентру ВЦВГД. І сумнівається в правдивості цих цифр через можливе приховування своєї позиції росіянами з огляду на прийняття репресивних законів не варто.

- Щоб приховати свою думку, вона має бути у вас. На кожного москвича припадає близько 15-17 джерел інформації, що саме собою створює певну критичність до кожної новини. У провінції, де проживає приблизно дві третини росіян, джерел лише два-три: федеральний телеканал та місцевий теле- або радіоканал. Там у тебе немає вибору. Інтернет майже не доходить, - так Лев Гудков пояснює причину масової підтримку росіянами політики путіна.

Однак, він зауважує, що настрої росіян далекі від «кримського ефекту».

- Тоді був справжній імпульс, ейфорія, націоналістичний екстаз. Зараз емоційне тло інше: страх, розпач, депресія, розгубленість і навіть обурення. Але люди приймають те, що відбувається, тому що в них перед очима тільки та картина, яка ставить перед ними агресивна та брехлива пропагандистсько-демагогічна машина, яка працює 24 години на добу. Люди розуміють, що порушено якусь міжнародну норму, але вважають, що це було зроблено заради більшого блага: захисту «наших» від «українських нацистів, які практикували геноцид», - каже Гудков.

За його думкою, «синдром обложеної фортеці» матиме тимчасовий ефект.

- Санкції поки що відчуваються лише у великих містах, з яких за місяць емігрувало близько 200 тисяч людей. Небачений раніше результат. Але незабаром буде хвильовий ефект: зростання безробіття, інфляція, нестача продовольства та медикаментів, призупинення виробництв. Наслідки виявляться не раніше середини літа. І людям потрібен час, щоб все це усвідомити, - пояснив соціолог.

Варто додати, що схожі висновки зробила компанія Active Group. Більше того - згідно із проведеним нею соціологічним опитуванням більшість росіян підтримують потенційний напад своєї країни і на східноєвропейських членів ЄС.

Згідно з опитуванням, 75,5% росіян схвалюють ідею збройного вторгнення до наступної країни та вважають, що нею має стати Польща, а 41% вважають, що наступними мають стати країни Балтії. Майже стільки ж (39,6%) вважають, що наступними країнами для нападу росії мають стати колишні країни-сателіти СРСР – Болгарія, Чехія, Словаччина чи Угорщина.

Також майже 75% респондентів тією чи іншою мірою допускають застосування ядерної зброї урядом своєї країни. Категорично негативне ставлення до використання ядерної зброї лише у 25,5% росіян. Серед опитаних 40,3% вважають допустимою ядерну атаку, а ще 34,3% тією чи іншою мірою підтримують таке можливе рішення влади рф.

Згідно із заявою Active Group, опитування проводилося в період з 11 – 14 березня 2022 року методом CATI (телефонне інтерв’ю з використання комп’ютера). Загалом опитано 1557 респондентів. Теоретична похибка не перевищує 2,5%. Особливістю даного проекту було те, що дзвінки здійснювалися за допомогою месенджера Viber, а інтерв’юери не казали, що вони дзвонять з України і при цьому використовували тимчасові номери для дзвінків (номери куплені через сервіси продажу віртуальних номерів).

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти пропаганда репрессии Росія путин
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