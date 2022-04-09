Зеленський прокоментував переговори з путіним та розповів про своє ставлення до росії

Сьогодні, 14:03 Переглядів: 516

Президент України Володимир Зеленський заявив, що немає іншого вибору, крім як сісти за стіл переговорів із володимиром путіним, адже лише російський диктатор може зупинити війну. Про це глава української держави заявив у інтерв’ю німецькому виданню Bild.

- Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл переговорів. У росії ніхто інший не спроможний зупинити цю війну. Лише путін вирішує, коли ця війна закінчиться, — сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що після звірств російських військових в українських містах і селах «відчуває ненависть до росії, до російських солдатів». Він зізнався, що вже навіть не може плакати, хоча звикнути до жертв неможливо.

На прохання журналіста прокоментувати два свої фотопортрети, один з яких був зроблений перед війною, а другий — під час поїздки до Бучі, Зеленський сказав: «Це дві різні людини».

На його думку, така зміна на користь країни. Президент також висловив сумнів, що зможе колись стати тим, ким був раніше.

За словами глави держави, йому невідомо, чи були в росіян списки на вбивство до воєнних злочинів у Бучі, як розповіли очевидці, але він чув про такі списки у великих містах, таких як Херсон.

- Що відбувається в цих селах на півдні, під Херсоном, Запоріжжям, на сході — ми не знаємо. Багато міст були просто повністю зруйновані. Ні будинків, ні людей — не знаю, що ми там знайдемо, — сказав Зеленський.

На запитання, що було найгіршим з того, що він чув за останні кілька днів, президент сказав про заяву одного з провідних політиків ЄС, який хотів би побачити докази того, що воєнні злочини в Бучі не були інсценованими.

Імені цього політика Володимир Зеленський не назвав, однак ствердно відповів на запитання, що це глава уряду європейської країни.

Відповідаючи на запитання, чи винна переважно Німеччина в неодноразових затримках санкцій, Президент України відповів: «Деякі країни, одна з них Німеччина, проти нафтогазового ембарго. Я радий, що 5-й пакет (санкцій ЄС — ред.) включає ембарго на вугілля та ліс».

- Німеччина не підтримала нас зброєю. Німеччина відкрито заявила, що ми не будемо членом НАТО. Але якщо ми будемо чесними, риторика Німеччини змінилася. Німеччина консервативна і холодна, але потяг зрушив з місця, — уточнив Зеленський.

Він також зазначив, що люди в Німеччині небайдужі – вони виходять на демонстрації, допомагають українським біженцям, відправляють в Україну гуманітарну допомогу.