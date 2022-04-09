Очільник Полтавської ОВА порадив, що варто брати з собою в автівку у випадку евакуації

Інфографіку з порадами він виклав у своєму Телеграм-каналі
Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін радить під час війни тримати свій автомобіль завжди має готовим на випадок екстреної евакуації. Він зауважує, що це може врятувати життя і радить, що найперше взяти з собою, а чого не варто брати.
- Під час війни авто завжди має бути підготовленим на випадок екстреної евакуації. Це може врятувати життя. Що найперше взяти з собою, а чого не варто – в інфографіці. Бережіть себе!, - пише Дмитро Лунін у своєму Телеграм-каналі.
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