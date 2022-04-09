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Окупанти вивезли до росії 674 тисячі українців – усіх пропускали через фільтраційні табори

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 391

 

Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова 

До росії примусово депортували вже 674 тисячі українців і цей процес триває.

Окупанти вивезли до Росії 674 тис. українців. З них понад 131 тисяч – діти, -про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова в Telegram.

Лише напередодні вивезли 15 тисяч мешканців Донецької та Луганської областей.

- У Маріуполі окупантами масово поширюється інформація про необхідність виїзду містян на територію Росії, де для них «будуть створені сприятливі та гостинні умови», -, зазначила Денісова.

Натомість, продовжує омбудсмен, людей очікують довгі та принизливі процедури фільтрації - відбір відбитків пальців, оформлення різних документів, допити.

- Рівень фільтрації постійно зростає – під неї підпадають усі громадяни від 18 років, незалежно від статі. Ті люди, які не проходять фільтрацію через проукраїнську позицію, зникають, - повідомляє Денісова.

За її словами, у Таганрозі депортованим видають по 10 тисяч рублів та вибір регіонів для подальшого проживання. Усі вони є економічно депресивними - Томськ, Тамбов, Астрахань та інші.

- Спершу близько 100 українців хотіли вивезти потягом у Курськ, але зрештою їх повезли до Ленінградської області. Свідки повідомляють, що попередній потяг з 300-ми громадянами України вирушив до Сибіру, - додала Денісова.

За інформацією мерії Маріуполя, рашисти примусово вивезли з міста 31 тисячу людей.

Окупанти також вивезли до рф мешканців Рубіжного Луганської області.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти Росія
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