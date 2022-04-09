Окупанти вивезли до росії 674 тисячі українців – усіх пропускали через фільтраційні табори

До росії примусово депортували вже 674 тисячі українців і цей процес триває.
Окупанти вивезли до Росії 674 тис. українців. З них понад 131 тисяч – діти, -про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова в Telegram.
Лише напередодні вивезли 15 тисяч мешканців Донецької та Луганської областей.
Натомість, продовжує омбудсмен, людей очікують довгі та принизливі процедури фільтрації - відбір відбитків пальців, оформлення різних документів, допити.
За її словами, у Таганрозі депортованим видають по 10 тисяч рублів та вибір регіонів для подальшого проживання. Усі вони є економічно депресивними - Томськ, Тамбов, Астрахань та інші.
За інформацією мерії Маріуполя, рашисти примусово вивезли з міста 31 тисячу людей.
Окупанти також вивезли до рф мешканців Рубіжного Луганської області.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер