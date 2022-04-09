Вчора у Кременчуці 22-річний хлопець вбив свого 56-річного родича

Сьогодні, 10:09 Переглядів: 263

8 квітня близько 20.50 до Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення від медиків, що у приватному будинку в одному із мікрорайонів міста 51-річний чоловік отримав ножові поранення та помер.

На місце події прибули група реагування батальйону поліції особливого призначення, оперативники та слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що між покійним та його 22-річним родичем виник конфлікт. Через це родич завдав 51-річний потерпілому тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Наразі хлопець затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Слідчий поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, відкрив кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.