Кременчук та Полтавська область! Повітряна тривога! Відбій о 10.20

Сьогодні, 09:56 Переглядів: 323

Існує велика вірогідність ракетного удару по нашому місту. Йдіть в укриття!

9 квітня о 9.53 оголосили повітряну тривогу по Кременчуку та Полтавській області.

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