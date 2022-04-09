ЗСУ збили новітній російський безпілотник «Оріон», який може нести 4 ракети повітря-земля
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Вже відомі загальні бойові втрати противника з 24.02 по 9.04
7 квітня Повітряні Сили ЗСУ збили новітній ударний російський безпілотник «Оріон». Вже отримано підтвердження бойової роботи українських воїнів.
«Оріон» – це середньовисотний БпЛА великої тривалості польоту. Його бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі. Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет повітря-земля.
Також вже відомі загальні бойові втрати противника з 24.02 по 9.04:
- особового складу - близько 19100 осіб,
- танків ‒ 705 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1895 од,
- артилерійських систем – 335 од,
- РСЗВ - 108 од,
- засоби ППО - 55 од,
- літаків – 151 од,
- гелікоптерів – 136 од,
- автомобільної техніки - 1363 од,
- кораблі/катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112,
- спеціальна техніка - 25,
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
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