ЗСУ збили новітній російський безпілотник «Оріон», який може нести 4 ракети повітря-земля

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Вже відомі загальні бойові втрати противника з 24.02 по 9.04

7 квітня Повітряні Сили ЗСУ збили новітній ударний російський безпілотник «Оріон». Вже отримано підтвердження бойової роботи українських воїнів.

«Оріон» – це середньовисотний БпЛА великої тривалості польоту. Його бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі. Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет повітря-земля.

Також вже відомі загальні бойові втрати противника з 24.02 по 9.04: