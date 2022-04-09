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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

ЗСУ збили новітній російський безпілотник «Оріон», який може нести 4 ракети повітря-земля

Сьогодні, 09:37 Переглядів: 478

 

Вже відомі загальні бойові втрати противника з 24.02 по 9.04

7 квітня Повітряні Сили ЗСУ збили новітній ударний російський безпілотник «Оріон». Вже отримано підтвердження бойової роботи українських воїнів.

«Оріон» – це середньовисотний БпЛА великої тривалості польоту. Його бортове обладнання призначене для візуальної, радіолокаційної або радіотехнічної розвідки з можливістю тривалого патрулювання у визначеному районі. Можлива установка до чотирьох боєприпасів різного призначення, зокрема і ракет повітря-земля.

Повітряні сили ЗСУ знищили крилату ракету, БпЛА та один вертоліт

Також вже відомі загальні бойові втрати противника з 24.02 по 9.04:

  • особового складу - близько 19100 осіб,
  • танків ‒ 705 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1895 од,
  • артилерійських систем – 335 од,
  • РСЗВ - 108 од,
  • засоби ППО - 55 од,
  • літаків – 151 од,
  • гелікоптерів – 136 од,
  • автомобільної техніки - 1363 од,
  • кораблі/катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 112,
  • спеціальна техніка - 25,
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: втрати війна Росія безпілотник
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