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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Ворог продовжує бити ракетами по Одещині з території Кримського півострова

Сьогодні, 09:13 Переглядів: 430

Орки штурмують Донбас

Генеральний штаб ЗСУ надав оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 9 квітня. Розпочалася 45 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

Російська федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України. Окупанти продовжують здійснювати підготовку до наступу на сході нашої держави з метою встановлення повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей.

На Волинському напрямку змін в положенні та діях противника не відбулося.

На Поліському напрямку ворог активних дій не проводив. Окремі підрозділи, що були виведені з території України, продовжують перебувати на території республіки білорусь. За наявною інформацією, з метою перегрупування військ, ворог здійснює переміщення підрозділів зі складу 35-ї загальновійськової армії Східного воєнного округу та 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації у Бєлгородську та Воронезьку області.

На Сіверському напрямку ворог завершує проведення перегрупування сил та відновлення боєздатності підрозділів Центрального військового округу у Брянській та Курській областях, а також переміщення окремих підрозділів зі складу 41-ї загальновійськової армії та 90-ї танкової дивізії на територію Донецької та Луганської областей.

На Слобожанському напрямку противник продовжує інтенсивні обстріли та часткове блокування міста Харкова. Посилює ведення радіоелектронної розвідки. На території Бєлгородської області окупанти розгорнули польові табори для підрозділів, які переміщені з інших операційних районів.

На Ізюмському напрямку противник вів наступ у напрямку населених пунктів Бражківка та Сулигівка, успіху не мав.

На Донецькому напрямку ворог продовжує штурмові дії. Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Рубіжне, Нижнє, Попасна і Новобахмутівка та встановленні повного контролю над містом Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку противник посилив ведення розвідки. Проводив артилерійські обстріли населених пунктів Мар’янське, Нововоронцовка, Новогригорівка і Шевченкове. Продовжує завдавати ракетних ударів по населених пунктах Одеської області з території Кримського півострова.

На території Донецької та Луганської областей захисники та захисниці України за минулу добу відбили сім атак ворога, знищили дев’ять танків, сім одиниць броньованої та п’ять одиниць автомобільної техніки противника.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уразило чотири повітряні цілі: два вертольоти, один БПЛА та одну крилату ракету. Інформація наразі уточнюється.

Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна ракети російські загарбники
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