Кременчуччина попрощалася з воїном Володимиром Отченашенком

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Сьогодні, 12 квітня, у Семенівці Кременчуцького району в останню путь бійця 17 сотні ДУК ПС - Полтавщина - Володимира Отченашенка (17.06.1972 р.н.).

Володимир Отченашенко героїчно загинув у бою, безжально знищуючи ворога. Своє життя він присвятив боротьбі та розбудові Української соборної самостійної держави.

- Стільки разом пройдено доріг, стільки проїхали доріг, стільки всього переговорено до дріб'язка. Веселун, пустун, приколіст, завжди спокійний та виражений, чуйний добряк, для нас ти був як бальзам на душу. Твій оптимізм, прогматизм, далекоглядність, спокійний норов, був завжди впротивіс нашому, мабуть тому й притягало нас всіх як магнітом до тебе, - написала на своїй сторінці вв фейсбуці знайома Отче Лариса Доценко.

- Ти знайшов вихід на Првий сектор, аеропорт, поранення, контузії, знов ти по переду. Далі Щастя, в тебе Пєски. Я збився з рахунку... Коли ти невиходив на зв'язок я продумував твоє повернення, повір тобі прийшлося б довго вислуховувати.... Але мабуть я розумів... Ти завжди говорив, що не терпиш болю і навряд чи витримав би тортур. Тому носив з собою як ти говорив свою гранату... Ти найбільше заслуговував на те щоб побачити перемогу.... - додав побратим Сергій Лазоренко.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким полеглого Героя. На жаль, війна – і ми втрачаємо найкращих, які віддають своє життя за волю та незалежність України.

Схилімо голови та низько вклонімося родині Героя-Захисника, який віддав власне життя за нашу Батьківщину!

Вічна шана і світла пам’ять про нього житиме у наших серцях!