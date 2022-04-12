Де завтра 13 квітня у Кременчуці не буде світла
Сьогодні, 23:04
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Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста
«Полтаваобленерго» попереджає, що 13 квітня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах містах.
З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Вільної України,
- вул. Олени Пчілки,
- вул. Сидора Ковпака,
- пров. Марії Заньковецької,
- пров. Ягідний,
- пров. Станіславського
- вул. Кагамлицька,
- вул. Новокагамликська,
- пров. Ювілейний,
- пров. Інтернаціональний
- вул. Великокохнівська
- вул. Василя Симоненка,
- вул. Ігоря Сікорського,
- вул. Ракетна,
- вул. Луначарського,
- вул. Кобзарська,
- пров. Кутузова,
- туп. Бажана
- вул. Айвазовського,
- вул. Володимира Винниченка,
- вул. Утьосова,
- туп. Айвазовського
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