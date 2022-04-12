Де завтра 13 квітня у Кременчуці не буде світла

Сьогодні, 23:04 Переглядів: 503

Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає, що 13 квітня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах містах. З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: вул. Вільної України,

вул. Олени Пчілки,

вул. Сидора Ковпака,

пров. Марії Заньковецької,

пров. Ягідний,

пров. Станіславського

вул. Кагамлицька,

вул. Новокагамликська,

пров. Ювілейний,

пров. Інтернаціональний

вул. Великокохнівська

вул. Василя Симоненка,

вул. Ігоря Сікорського,

вул. Ракетна,

вул. Луначарського,

вул. Кобзарська,

пров. Кутузова,

туп. Бажана

вул. Айвазовського,

вул. Володимира Винниченка,

вул. Утьосова,

туп. Айвазовського

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