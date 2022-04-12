Кременчукводоканал пояснив за додаткові цифри у платіжках

Абонентська плата нараховується щомісячно, у фіксованому розмірі, з розрахунку на один особовий рахунок, незалежно від кількості мешканців в приміщенні та обсягів спожитої води
Кременчужани почали отримувати платіжки за комунальні послуги у яких зазначалася додаткова абонентська плата за водопостачання та водовідведення. Як повідомила пресслужба Кременчукводоканалу, з 1 березня введено в дію плату за абонентське обслуговування для усіх споживачів багатоквартирних будинків (фізичних та юридичних осіб).
Відповідно до ЗУ «Про ЖКП», послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення здійснюються виключно на договірних засадах. Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до розрахунків, проведених КП “Кременчукводоканал”, розмір плати за абонентське обслуговування складає:
|
У багатоквартирному
будинку без вузла комерційного обліку
|
У багатоквартирному
будинку з вузлом комерційного обліку
|
плата за абонентське обслуговування послуги
|
плата за абонентське обслуговування послуги
|
плата за абонентське обслуговування послуги
|
плата за абонентське обслуговування послуги
|
15,01
|
15,01
|
24,12
|
15,01
Плата за абонентське обслуговування включає наступні витрати, пов'язані з:
Абонентська плата нараховується щомісячно, у фіксованому розмірі, з розрахунку на один особовий рахунок, незалежно від кількості мешканців в приміщенні та обсягів спожитої води.
Відповідно до постанови КМУ № 808 від 21.08.2019 року визначено граничний розмір плати за абонентське обслуговування з 01.01.2022, який становить 36,49 грн. по кожній окремій послузі.
№ 14 від 7 квітня 2022Читати номер