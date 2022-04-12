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Кременчук, Споживач

Кременчукводоканал пояснив за додаткові цифри у платіжках

Сьогодні, 23:30 Переглядів: 0

 

Абонентська плата нараховується щомісячно, у фіксованому розмірі, з розрахунку на один особовий рахунок, незалежно від кількості мешканців в приміщенні та обсягів спожитої води

Кременчужани почали отримувати платіжки за комунальні послуги у яких зазначалася додаткова абонентська плата за водопостачання та водовідведення. Як повідомила пресслужба Кременчукводоканалу, з 1 березня введено в дію плату за абонентське обслуговування для усіх споживачів багатоквартирних будинків (фізичних та юридичних осіб). 

- З 01.01.2022  вступила в дію Постанова НКРЕКП від 22.12.2021р. № 2874 “Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для КП «Кременчукводоканал», відповідно до якої витрати на збут для індивідуальних споживачів не включено до собівартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Ці витрати мають відшкодовуватись за рахунок плати за абонентське обслуговування, - йдеться у повідомленні.

Відповідно до ЗУ «Про ЖКП», послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення здійснюються виключно на договірних засадах. Договори про надання житлово-комунальних послуг укладаються відповідно до типових договорів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до розрахунків, проведених КП “Кременчукводоканал”, розмір плати за  абонентське обслуговування складає:

У багатоквартирному

 будинку без вузла комерційного         обліку

У багатоквартирному

будинку з вузлом комерційного обліку

плата за абонентське обслуговування послуги
водопостачання, грн., з ПДВ
 

плата за абонентське обслуговування послуги
водовідведення, грн., з ПДВ

плата за абонентське обслуговування послуги
водопостачання, грн., з ПДВ
 

плата за абонентське обслуговування послуги
водовідведення, грн., з ПДВ

15,01

15,01

24,12

15,01

Плата за абонентське обслуговування включає наступні витрати, пов'язані з:

  • веденням обліку споживачів;
  • зняттям показників лічильників води;
  • нарахуванням та стягненням плати за спожиті комунальні послуги;
  • здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами;
  • обслуговуванням та заміною вузла комерційного обліку води  (загальнобудинкового лічильника) у разі його наявності у будівлі споживача;
  • іншими функціями, пов’язаними з обслуговуванням абонентів.

Абонентська плата нараховується щомісячно, у фіксованому розмірі, з розрахунку на один особовий рахунок, незалежно від кількості мешканців в приміщенні та обсягів спожитої води. 

Відповідно до постанови КМУ № 808 від 21.08.2019 року визначено граничний розмір плати за абонентське обслуговування  з 01.01.2022, який становить 36,49 грн. по кожній окремій послузі.

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Автор: Альона Душенко

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Теги: вода Комунальні послуги Кременчукводоканал
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