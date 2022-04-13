Восьмий рік війни з росією: 49-й день повномасштабного вторгнення

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24 лютого, о 5.00 путін почав вторгнення на українську територію, яке назвав «військовою операцією». В Україні ввели воєнний стан. Бої тривають у різних частинах країни уже протягом сорока восьми діб. «ТелеграфЪ» увесь цей час оперативно повідомляв усю важливу і перевірену інформацію. Сьогодні ми продовжимо.

Зберігайте спокій. Вірте в перемогу.

00.17 У Нідерландах на підтримку України вивели новий сорт тюльпанів Tulipa Ukraine, пелюстки яких забарвлені в сині та жовті тони – кольори українського державного прапора.

00.38 Вчора Полтавщину відвідав міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. Він зустрівся з керівництвом області, спортсменами Полтавщини, тренерським складом та дітьми. Говорили про розвиток спорту, що потрібно зробити, аби вистояти у цей складний час, і що необхідно робити після перемоги.