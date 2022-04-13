СРСР втратив менше бійців за 10 років війни в Афганістані, ніж РФ в Україні за 48 днів

Сьогодні, 05:30 Переглядів: 30

За 48 днів російська армія вийшла на рівень незворотних втрат вищий, ніж Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверенні за підсумками 48-го дня війни.

Він нагадав, як у Росії хвалилися, що захоплять Київ за 48 годин.

- Натомість Україна дає відсіч ворогу вже 48 днів. Сьогодні варто це згадати. Згадати, що російське керівництво сподівалося побачити парад окупантів на Хрещатику вже за кілька днів після 24 лютого, після початку вторгнення. А бачить щодня стрункі ряди окупантів, яких наші захисники відправляють у пекло. За 48 годин, які розтягнулися вже на 48 днів, російська армія вийшла на рівень незворотних втрат вищий, ніж Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані. Вищий, ніж Росія - за дві війни в Чечні, - підкреслив Зеленський.