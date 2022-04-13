Зенітні ракетні війська Повітряних сил знищили ювілейну 300 ціль рф

Сьогодні, 05:05 Переглядів: 171

У вівторок в небі над Україною збили російський штурмовик Су-25, який став 300 ціллю для зенітних ракетних військ ПС ЗСУ. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

- 12 квітня на сході та півдні України, де здійснює авіанальоти російська авіація, спостерігалась не надто сприятлива погода для виконання завдань. Тож інтенсивність польотів ворожої авіації була низькою. Втім це не завадило зенітним ракетним військам Повітряних Сил Збройних сил України вразити ворожий штурмовик Су-25! - йдеться у повідомленні.

Повітряники пояснюють, що це - 300-та ювілейна ціль зенітних ракетних військ, збита від початку широкомасштабного вторгнення росіян в Україну.

Цілями ЗРВ Повітряних Сил є: літаки, вертольоти, БпЛА, крилаті та балістичні ракети.